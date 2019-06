L’hôtel Sezz et son restaurant Colette à Saint-Tropez

Depuis 2010, l’hôtel Sezz Saint-Tropez, boutique-hôtel 5*, accueille une clientèle à la recherche d’un havre de paix propice au ressourcement et à la tranquillité tout en étant à deux pas de l’effervescence tropézienne. Du printemps jusqu’à l’été indien, l’hôtel est une réelle source d’inspiration pour un séjour estival intimiste, un week-end gourmand ou encore une escapade en mode romantique. On peut descendre dans le coeur du mythique village en quelques minutes ( 2 km), mettre le cap sur les plages de Pampelonne ( 5km ), et rentrer partager quelques assiettes légères « by the pool » aux abords de la majestueuse piscine du Sezz. On peut opter pour un barbecue de première sur la terrasse du restaurant Colette, sous la houlette inspirée du chef Nicolas Gautier.

Baptisé Colette, le restaurant fait référence à Sidonie-Gabrielle Colette, la romancière française. Entouré d’oliviers et de palmiers, donnant sur la superbe piscine de l’hôtel, il offre un cadre propice à la dégustation. Uniquement préparés à base de produits frais, les plats s’inspirent de saveurs exotiques et méditerranéennes en hommage à la région. En plus de ses 35 chambres et 2 villas, l’hôtel propose aussi un bar Dom Pérignon et un spa Sezz by Payot. On peut donc finir la journée par le « Worldwide », cocktail signature du bar Dom Pérignon, parfaite touche finale. Mais l’heure du farniente sur les transats a sonné…

Le chef Nicolas Gautier. (crédit photo Bruno Malegue)





Hôtel Sezz Saint-Tropez. 151, route des Salins. 83990 Saint-Tropez. Tel. +33 (0)4 94 55 31 55. www.saint-tropez.hotelseez.com