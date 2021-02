L’Hôtel du Palais à Biarritz, iode à l’horizon

Réouverture de l’Hôtel du Palais à Biarritz le 26 mars prochain..

Reprenons le droit de rêver et de trouver des antidotes pour oublier un peu les discours anxiogènes quotidiens. L’Hôtel du Palais à Biarritz c’est l’antidote!

Depuis l’automne 2018, cet établissement mythique, unique Palace de la côte atlantique, a connu plusieurs phases de rénovation, de ses extérieurs et sa toiture, à la quasi-totalité de ses chambres, ses restaurants, bars et sa réception. Le mobilier d’époque, les tapisseries, les tissus d’ameublement et les trompes l’oeil ont été entièrement rénovés ou créés par une équipe d’artisans d’art propre à l’hôtel, dans le plus grand respect des méthodes traditionnelles de l’époque napoléonienne.

L’Hôtel offre 86 chambres et 56 suites dont la superficie varie de 28 à 100 m2. Le dernier étage de l’hôtel en abrite quelques-unes dans une ambiance marine rappelant les croisières en bateau avec leurs fenêtres arrondies et hublots.

Du restaurant « La Rotonde » au bar « Napoléon III », en passant par le Lounge et la Terrasse, l’Hôtel du Palais propose, sous la houlette du nouveau jeune chef exécutif Aurélien Largeau, des expériences culinaires raffinées, inspirées par les produits emblématiques du Pays Basque.

Bien-être avec le Spa et le Club Impérial. La Maison Guerlain et l’Hôtel du Palais sont intimement liés depuis le début de l’histoire de la Villa Eugénie. Le Spa Impérial de 3000 m2 est réparti sur cinq étages. Une piscine d’eau douce, un jacuzzi, un hammam, un sauna et l’Institut du cheveu Leonor Greyl complètent le lieu. A l’extérieur, une piscine californienne à l’eau de mer surplombe l’océan et ses célèbres cabanas.