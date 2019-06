L’esprit guinguette au Martinez à Cannes

L’esprit guinguette souffle sur la Croisette. Les rendez-vous hebdomadaires de la saison estivale sont donnés: les soirées « Guinguette » animeront tous les jeudis soir le jardin du Martinez dans un esprit de légèreté et d’insouciance et les soirées « Jazzy Nights » prendront place tous les vendredis et samedis soir. Au début des années 30, l’hôtel Martinez accueillait ses premiers invités sur la terrasse, face à la croisette et au front de mer. Depuis 2018, l’hôtel renoue avec ses bonnes habitudes et inaugure le Jardin du Martinez.

Chaque jeudi soir (en saison), le Jardin du Martinez se transforme en guinguette où le meilleur du jazz et du swing résonnent dans une ambiance rétro-chic. Habillée dans le style des années folles, canotier vissé sur la tête, l’équipe en place renoue avec la joie de vivre emblématique de la Riviera. Des buffets généreux, une version du BBQ revisité, une carte des cocktails qui remet à l’honneur les alcools français oubliés et contemporains, siphons et fontaines à absinthe ressortant pour l’occasion, voila les ingrédients pour de jolies soirées cannoises.

Hôtel Martinez. 73, boulevard de la Croisette. 06400 Cannes. Tel. 04 93 90 12 34

La Guinguette du Martinez: tous les jeudis à partir de 20 heures. 99 euros par personne (hors boissons), 49 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Jazzy Nights au Martinez: tous les vendredis et samedis à partir de 20 heures.