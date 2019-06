Les terrasses du Printemps du Goût, Paris

Entre le ciel et l’asphalte, les terrasses du Printemps du Goût, au 8e étage du Printemps de l’Homme, font la part belle aux envies de saison et aux lueurs estivales, avec une vue imprenable sur les ardoises des toits de Paris. On peut savourer haut perché les cartes de Laurent Dubois, fromager MOF (Meilleur Ouvrier de France) et de Supernature, l’incontournable spécialiste végétarien.

Laurent Dubois/ Meilleur Ouvrier de France en 2000, Laurent Dubois est un grand passionné dans son domaine, engagé pour la défense des fromages du terroir français. Sa carte met à l’honneur les meilleurs fromages: vieux, frais, de chèvre, de brebis ou de vache, rehaussés de ciboulette, de miel, de noix ou de confiture de cerises noires, il propose au Printemps du Goût, son unique espace de restauration, un menu déjeuner mettant à l’honneur un fromage différent chaque jour, et évoluant au fil des saisons.

Supernature/ En exclusivité pour le Printemps du Goût, Supernature signe depuis février dernier une nouvelle partition gourmande composée du meilleur de la production bio et locale. La cuisine enjouée, inspirée et savoureuse de la rue de Trévis est à retrouver au Printemps en petites portions ou en plats autour de l’îlot et de ses cuisiniers, en salle, au milieu des plantes suspendues face à l’étal de fruits et légumes, ou encore en terrasse, avec sa vue majestueuse sur les coupoles de Grand Magasin.

Le Fromage par Laurent Dubois/ Printemps du Goût, 8e étage du Printemps de l’Homme. Réservation 01 42 82 40 05.

Les fruits et légumes par Supernature/ Printemps du Goût, 8e étage du Printemps de l’Homme. Réservation 01 42 82 53 02. www.super-nature.fr