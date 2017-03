Les Tables de Nantes 2017

Le guide les Tables de Nantes sort aujourd’hui mardi 28 février.

Le guide en quelques chiffres:

130 restaurants sélectionnés.

96 pages de bonnes adresses.

29 nouveautés.

15 « vit’ fait bien fait ».

11 adresses de bars à vin.

5 foodtrucks.

59 restaurants « I love Muscadet » (établissement présentant plus de 5 muscadets à la carte »).

On remarquera l’absence de la Villa Belle Rive à Sainte Luce et de la Villa St Germain à Oudon, toutes les deux d’excellentes tables.

Quelles en sont les raisons???

4 coups de pouce récompensent et valorisent de jeunes adresses qui viennent enrichir l’offre culinaire

nantaise.

Le bistrot l’Alchimiste, Lamaccotte (reportage dans le no 33 de Gastronomica), le Petit Boucot (qui sera dans le no 34 de Gastronomica)

et Robin’s.

Le guide est distribué à 45 000 exemplaires sur l’agglomération nantaise.