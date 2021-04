Les madeleines d’Eric Kayser

Les madeleines ( bien bombées et ultra moelleuses ) d’Eric Kayser

Ingrédients: 250 gr de farine. 280 gr de sucre. 7 gr de levure. 1 gousse de vanille. 250 gr de beurre fondu crémeux. 4 oeufs.

Déroulement: Mettre le beurre à fondre au micro-ondes. Faire attention à ce que celui-ci ne soit pas entièrement fondu, mais crémeux. Récupérez les graines de votre gousse de vanille que vous aurez préalablement coupée en deux. Mélanger la vanille avec les oeufs à l’aide d’un fouet puis ajouter le sucre en poudre et fouetter à nouveau.

Tamiser la levure et la farine et mélanger au premier appareil à l’aide de votre fouet jusqu’à obtenir une pâte parfaitement homogène. Incorporer votre beurre crémeux et mélanger jusqu’à complète incorporation. On peut, selon les envies, ajouter à ce moment là, un ingrédient de son choix ( chocolat, confiture…) et personnaliser ainsi les madeleines.

Si on veut avoir une belle madeleine qui gonfle bien au four, il faut mieux préparer l’appareil à madeleine la veille et le laisser 12h au réfrigérateur. Remplir la poche à douille de l’appareil à madeleines. Garnir les cavités du moule à madeleines aux deux-tiers. Taper un peu le moule sur le plan de travail pour équilibrer. Si l’on n’a pas, préalablement , mis l’appareil à madeleines au frais, on peut, à ce moment-là, mettre le moule garni au réfrigérateur pour une nuit. C’est le petit secret pour obtenir de jolies têtes ( ou dômes ) sur le haut des madeleines, de même qu’une belle alvéolation à l’intérieur. Enfourner pendant 17 mn à 160°C. On peut enfin savourer!