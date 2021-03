Les fêtes de Pâques chez Yann Couvreur

Le chef pâtissier Yann Couvreur décline son adorable et fidèle renard dans ses créations de Pâques. Gravé sur un oeuf ou lové en bonbonnière, l’emblème de Yann Couvreur saura faire faire fondre les papilles.

Les oeufs signatures. Les oeufs pralinés: Oeuf en chocolat noir praliné garni d’un assortiment de bonbons en chocolat au lait, noir, dulcey et blanc. 29 euros. Oeuf en chocolat au lait praliné garni d’un assortiment de bonbons chocolat au lait, noir, dulcey et blanc. 29 euros.

Les créations. Oeuf en chocolat noir, garni d’un assortiment de fritures chocolat au lait, noir, dulcey et blanc. 19 euros. Oeuf en chocolat au lait, garni d’un assortiment de fritures chocolat au lait, noir, dulcey et blanc. 19 euros.

Les bonbonnières. La bonbonnière chocolat au lait, 375 gr. Garnie d’un assortiment de fritures et de bonbons chocolat au lait, noir, dulcey et blanc. 45 euros. La bonbonnière chocolat noir, 375 gr. Garnie d’un assortiment de fritures et de bonbons chocolat au lait, noir, dulcey et blanc. 45 euros.

Friture et bonbons pralinés. Assortiment de bonbons et friture chocolat au lait, noir et blanc, 12 euros.

Les boutiques à Paris. 23 bis, rue des Rosiers. 75004 Paris. 25, rue Legendre. 75017 Paris. 137, avenue Parmentier. 75010 Paris. Galeries Lafayette Gourmet, 35, boulevard Haussmann. 75009 Paris.

Livraisons et renseignements www.yanncouvreur.com