Les caves WineNot à Angers et Avrillé, le réconfort dans l’inconfort

WineNot est ouvert, que ce soit la cave d’Avrillé ou la cave d’Angers.

En cette période de confinement, on peut déboucher et déguster un bon flacon ( à boire avec modération, comme de bien entendu ) pour prendre avec philosophie le temps qui passe…ou pas. Spécialiste en vins naturels, en vin bio et bio-dynamie, WineNot défend avec brio les vignerons engagés dans ces démarches. Les boutiques ont aussi une large gamme de spiritueux. On peut donc faire d’une pierre deux coups, continuer à faire travailler les cavistes et les vignerons qui sont vendus dans les boutiques.

La cave WineNot Avrillé est ouverte les jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 13h30. La cave WineNot Angers est ouverte de 9h30 à 18h sauf lundi et jeudi après-midi. Evidemment les boutiques appliquent les procédures inhérentes à la période. Sur ces créneaux d’ouverture on a la possibilité de commander à distance pour un retrait en cave ou une livraison: Par téléphone: 02 41 48 15 09 / 06 07 76 71 90 ou par mail contact@winenot.fr Via la cave en ligne www.winenot.fr

WineNot Avrillé. 30, avenue Pierre-Mendès France. Tel. 02 41 37 90 60. WineNot Angers. 9-11, avenue Patton. Tel. 02 41 48 15 09.