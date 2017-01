Le « sprunch » du Royal Monceau – Raffles Paris

Le « sprunch » est l’association du spa et du brunch, une parfaite combinaison pour mêler détente et gourmandise,

plaisir du corps et des sens.

C’est la vie de Palace, le temps d’une matinée relaxante au sein du Spa My Blend by Clarins, suivi d’un brunch gourmand au restaurant La Cuisine.

L’offre comprend:

1 accès au Spa My Blend by Clarins et à ses différentes infrastructures ( piscine de 23 mètres, sauna, laconium, hammam, salle de fitness…)

1 soin Clarins d’une heure au choix : Soins experts Essentiels Visage / Soin Visage homme / Soin Tri-actifs Corps ( lift minceur, fermeté, gommage sucré-salé ou 9 mois) / Modelages (Equilibre aux huiles essentielles ou sportif).

1 brunch au restaurant La Cuisine : le Brunch du samedi prévoit des activités pour les enfants avec les ateliers de Macha et le Brunch du dimanche, appelé aussi Brunch Royal, propose une offre plus encore plus gourmande avec un banc de l’écailler et une large sélection de plats chauds.

Tarif pour une personne:

250 euros le samedi.

280 euros le dimanche.

Informations et réservations: 01 42 99 88 99

mail : contact@spamyblendbyclarins.com