Le restaurant La Charbonnière à Ancenis est sur restaurants-nantes.com

Telle une vigie sur la Loire, le restaurant La Charbonnière, emmené par Christophe Crand et son équipe, veille sur les papilles des passagers du lieu. Les beaux jours, la terrasse déploie ses voiles ou plutôt ses parasols, scotchant le convive illico face au paysage grandiose d’un fleuve indomptable. Difficile de s’arracher d’un tel endroit et comme l’assiette est bonne, on en redemande.. la suite sur restaurants-nantes.com

La Charbonnière

Bords de Loire

44150 Ancenis

www.restaurant-la-charbonniere.com