Le magazine Grand Seigneur se dévoile en février

L’interview réalisée à poil (ou presque) et dans sa cave de l’acteur et humoriste François-Xavier Demaison (du 19 au 29 Janvier 2017 à l’Olympia) sur sa passion sensuelle et mystique des vins naturels…

« Je suis une sorte de naturiste du vin, j’aime l’idée d’être aussi nature que les vins que je déguste, sans vêtements inutiles. Alors, dès que j’ai un peu de temps, je descends dans ma cave et je me glisse dans un tablier de caviste en cuir », a confié le comédien au magazine Grand Seigneur

– Un dossier exceptionnel de 12 pages sur la quête du « Goût parfait » en cuisine – cet instant de grâce où tout le monde prend son pied en bouche (c’est une expression, bien sûr) – réalisé lors d’un déjeuner improvisé avec les robots ménagers Philips et la comédienne Zoé Gilbert, l’humoriste Amelle Chahbi, le rappeur Kaaris, le chef Yves Camdeborde, l’écrivain Virginie de Clausade, etc

– Le classement des 20 meilleurs restos de France ouverts le dimanche, du brunch princier du Mont-Royal à Chantilly (Oise) aux œufs mollets en croûte de cèpes du Pavé d’Auge dans le Calvados en passant par la tourte de canard Colvert au foie gras de L’Assiette (Paris 14è) …

– Un grand portfolio sur les pouvoirs « zen » et apaisants de la crème (Chantilly, Mascarpone, etc), à l’occasion de la sortie du livre événement La crème de la crème de Stéphanie de Turckheim (Hachette) avec des images renversantes et bien planantes de Virginie Garnier et Coralie Ferreira.

– Un best of des « Soupes de Champagnes » et des bouteilles qui vont avec (ou pas) : cette nouvelle tendance du Champagne à partager à la louche et dans une énorme marmite (avec modération quand même), racontée par la mixologiste Sandrine Houdré-Grégoire pour la sortie de son best-seller « Soupes de Champagnes et autres cocktails de fêtes » (Larousse).

Egalement dans le nouveau numéro de Grand Seigneur :

– Le récit stupéfiant des thés japonais et chinois racontés comme un dopant de l’âme et un accélérateur d’émotions par l’écrivain belge Amélie Nothomb (sous la plume d’Arnaud Viviant) : « Ca me défonce la tête ! »

– « Mes 10 livres à lire à l’apéro », conseillés par Benoit Poelvoorde pour boire moins idiot et lever le nez de son verre : « Si vous lisez ça, vous allez tellement vous marrer qu’après vous aurez envie de boire un coup. »

– La confession intime du plus« healthy » des chanteurs anglais, Julian Perreta (Miracle, I cry, etc), recueillie entre deux antipasti : « Je suis un rockeur à salades… »

– L’entretien au pop-corn de Scarlett Johansson, l’actrice la plus bankable du monde, sur sa nouvelle passion du maïs soufflé, à la truffe et au pain d’épices : « Le Pop-Corn, c’est énorme ! »

– Le reportage bien saignant de Thomas Clément sur la passion du Lièvre à la Royale, le plat le plus compliqué du monde (10,5 heures de cuisson, 12 heures de repos, etc) qui fascine encore toujours les chefs.

– Les contre-enquêtes bien secouées de Margaux Grosman sur l’arnaque des bûches pâtissières maquillées comme des voitures volées, les petits déjeuners du bout du monde aux poireaux et aux beignets frit, le boom explosif de la cuisine de placard et des repas préparés dans deux mètres carrés, etc.

Grand Seigneur est le nouveau « lifestyle gourmand » réalisé par la rédaction du magazine Technikart. Prochain numéro le 24 Février en kiosques.