Le Hot-truffe. La truffe se déguste ici avec les doigts dans une version française du traditionnel hot-dog…gourmande, généreuse et très truffée. C’est une création originale 100% Artisan de la Truffe. La recette: .Saucisse de Francfort, ketchup à la truffe d’été. .Truffe fraîche de saison finement tranchée et déposée sur le Hot-truffe. .Sauce moutarde et champignons à la truffe d’été Artisan de la Truffe. . Toppings inclus: relish maison, chutney de saison maison et oignons frits.

Artisan de la Truffe s’attache à rendre la consommation de truffe accessible à tous par une gamme de produits d’épicerie fine originale et décomplexée pour se faire plaisir au quotidien. En se lançant dans la street-food, Artisan de la Truffe rend le divin tubercule nomade, en permettant aux amateurs en manque de gastronomie de trouver réconfort à toute heure de la journée grâce à ce hot-dog 100% truffé au tarif doux de 9 euros ( truffe fraîche et toppings inclus ) + 1 euro avec la boisson.

Disponible jusqu’au 31 avril 2021. 19, rue des Martyrs. 75009 Paris. 19, rue Rambuteau. 75004 Paris. En livraison sur Deliveroo.