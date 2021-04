Le Francesca de la Maison Bernachon pour la fête des Mères

Pour la Fête des Mères, la réputée maison Lyonnaise Bernachon concocte la Francesca, biscuit cuillère, compotée de fraises, biscuit aux noisettes, bavaroise à la vanille de Madagascar et fraises fraîches. Notons que même sans être mère, on peut aussi se régaler de ce diabolique gâteau. Taille unique 4/5 personnes / 45 euros. En vente uniquement à Lyon du 28 au 30 mai.

Et pour un plaisir chocolaté on retrouvera le mythique palet Or en version cœur et tablette : Si le palet est d’or, le silence qui succède à sa dégustation l’est également, tant ce bonbon illustre à lui seul la quintessence du savoir-faire Bernachon.

Coeur garni de bonbons palet Or T1 : 12,80€ / T2 : 19,80€ / T3 : 55€

Tablette palet Or / Poids : 150g € / Prix : 8,90€

Recette inchangée depuis les années 1970, le palet d’or marie le chocolat

Bernachon avec un subtil mélange de vanille en gousse et crème fraîche d’Isigny. Comme le palet, le coeur et la tablette palet d’or sont fabriqués à la main, ce qui rend chaque chocolat unique. Ils se conserveront un mois, tout au long duquel le goût et les textures évoluent chaque jour pour créer la surprise à chaque bouchée.

Maison Bernachon. 42, cours Franklin Roosevelt. 69006 Lyon. Tel. 04 78 24 37 98.

127, rue de Sèvres. 75006 Paris. Tel. 01 88 33 79 59.

www.bernachon.com