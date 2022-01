Le Divorcé de Jeffrey Cagnes Paris

Pour cette première Saint-Valentin, la Maison Jeffrey Cagnes et son chef ont décidé de penser aux amoureux…mais pas que! Amis divorcés, séparés, célibataires, Jeffrey Cagnes vous propose une revisite du « Divorcé » à partager entre amis…ou à ne pas partager du tout!

La première moitié est fleurie et fruitée, avec une base de croustillant aux cranberries et à l’amande, et d’un insert de gelée d’hibiscus. Le tout enveloppé d’une mousse à la vanille de Madagascar, recouverte d’un brillant glaçage hibiscus et de fleurs d’hibiscus séchées. En touche finale pour cette première partie du Divorcé, sont disposés des mini choux garnis de gelée d’hibiscus, de pointes de mousse à la vanille et quelques dés de gelée d’hibiscus.

L’autre gourmande moitié a une base de croustillant au chocolat noir et sésame noir. Avec une aérienne mousse au chocolat au lait et sésame noir, dans laquelle se cache un insert au praliné sésame noir. Le tout est entièrement recouvert par un glaçage chocolat sur lequel est déposé des graines de sésame noir. Enfin, des mini choux à base de charbon garnis de praliné sésame noir, des pointes de mousse chocolat au lait et des dés de gelée de grué de cacao viennent compléter le Divorcé.

Prix et disponibilité. 2 à 4 parts: 28 euros. Précommande à partir du 3 février. Disponible en boutique du 10 au 14 février au 24 rue des Moines 75017 Paris.