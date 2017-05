Le Curé Nantais à Pornic

Le Curé Nantais est la plus vieille fromagerie (1880) de la Loire-Atlantique.

Depuis la création de la nouvelle fromagerie en 2012, toujours à Pornic, une boutique a été jointe pour promouvoir le fameux Curé Nantais et les autres

fromages des »Fromagers de Tradition » ainsi que les réputés beurres de Jean-Yves Bordier, aux algues, vanille, yuzu, piment d’Espelette et

bien sur demi-sel.

Pour magnifier les accords vins et fromages, la boutique accorde une large place à la cave aux nombreuses références. On peut aussi se rafraichir avec la Brigantine brassée à Pornic, ambrée, brune, blanche ou blonde triple.

Miel du Pays de Retz, sel de Bourgneuf, galettes St Michel, Fondant Baulois, gâteau nantais hissent l’étendard gourmand de la région.



Beurre Bordier au piment d’Espelette

Le Curé Nantais

16, rue du dr Auguste Guilmin

44210 Pornic

Tel. 02 40 82 28 08

www.curenantais.com