Le coffee shop de l’hôtel Sookie Paris

Un coffee shop au coeur du Marais. Fini le service du petit déjeuner qui termine à 10 heures, ou celui du déjeuner comprimé au milieu de la journée: le Sookie propose une carte généreuse et gourmande, all day long, pour satisfaire toutes les envies à toutes les heures de la journée. Qu’on soit amateur de Latte Macchiato, fan de pancakes vegans, d’oeufs bénédicte et d’avocado toast, ou en quête d’une délicieuse babka et de cookies maison, le Sookie devient le lieu idéal pour s’attabler, se lover dans un canapé, au son de la platine vinyle qui diffuse les accords du titre jazzy Sookie Sookie de Green Grant, qui a inspiré le nom de l’hôtel.

Coté sourcing, le Sookie a pensé à tout: café de torréfacteur parisien fraîchement moulu, provenant d’une agriculture bio, équitable et décarbonée à 90% et livré à la voile d’Amérique du sud; cakes, cookies, muffins et autres douceurs faites maison; délicieuse babka de chez MaMi; vins nature du caviste de la rue et plein d’autres surprises.





Hôtel Sookie Paris. 2 bis rue des Commines 75003 Paris. Tel. 01 40 29 01 33. www.hotelsookie.com