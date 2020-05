Le cocktail Naughty German de Jägermesteir

Pas de doute qu’en période de post-confinement l’on puisse se faire plaisir et fêter (avec modération comme de bien entendu) une période que l’on espère plus vivante et joyeuse. Jägermeister, marque d’outre-Rhin, qui fête gaillardement ses 86 ans et 9e alcool le plus vendu au monde, se démarque avec sa recette aux 56 herbes et aux notes épicées, une composition tenue secrète mais ou gingembre, cannelle, anis étoilé, cardamome verte font partie des ingrédients. Ce spiritueux se boit aussi bien en shot à – 18°C qu’en cocktails, avec de la crème de cassis,du sirop d’érable ou du thé aux fruits rouges. Le Naughty German se décline avec 3,5 cl de Jägermesteir, 1 cl de sirop de sucre, 1 cl de crème de cassis, 1,5 cl de jus de citron et des glaçons.

le cocktail Naughty German avec Jägermeister

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.