Le Champ des Producteurs à Vertou (44), le 7 juillet 2019

Lové sous les arbres du Parc de la Sèvre, à Vertou, au bord de l’eau et face à la Chaussée des Moines, le Champ des Producteurs est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des gourmets en quête des meilleurs produits de la région, habituellement réservés aux chefs. Une quarantaine des meilleurs producteurs seront présents (races locales, épices et herbes aromatiques, pêche de petits bateaux, légumes grand cru…) et permettent de déguster et acquérir les produits. Le Champ des Producteurs, ce sont également les fameux pôles des chefs où, cette année, 16 cuisiniers se succéderont tout au long de la journée pour transformer votre panier de courses en un plat savoureux à déguster sur place.

A noter: – possibilité de pique-niquer sur place. – la manifestation essaie au maximum de limiter son impact sur l’environnement, le public est donc invité à emmener ses propres couverts et contenants pour réduire les déchets. Des points de consignes et de recyclage seront installés à cet effet. – la présence du Muscadetruck. – la mise à disposition de planchas en libre service. – le tirage au sort pour participer aux pôles des chefs. Le principe est simple et toujours gratuit, il suffit de se présenter spontanément aux tipis cuisine à son arrivée sur le marché pour s’inscrire et se voir remettre un ticket numéroté, correspondant à la session choisie (12h, 13h40, 15h30, 17h). Les tirages au sort auront lieu 30 minutes avant chaque session au niveau du Muscadetruck.

Entrée libre. Le 7 juillet de 11h à 18h. Parc de la Sèvre. 44120 Vertou.

Crédits photo Christophe Bornet by Kristo / LVAN