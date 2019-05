Le Castel Marie-Louise, La Baule

Les beaux jours sont là et les envies d’escapade(s) aussi. A La Baule, au Castel Marie-Louise du groupe Barrière, l’excellent chef Eric Mignard concocte, face à l’océan atlantique, une cuisine subtile et inventive, faisant du moment des agapes un temps suspendu et confortable, dans un cadre intemporel mais pas désincarné. Dans l’assiette, asperges blanches, une crème glacée au curcuma, les queues au cerfeuil, les pointes tièdes, sauce hollandaise et pommes grenaille, jouent les premières de la classe. En représentant vip du monde marin, un homard rôti au beurre salé, vin jaune et vanille, biscuit et crémeux de saveurs, se déguste sans vergogne, en passager joliment iodé. En dessert, on peut opter à deux pour la fameuse crêpe suzette du Castel Marie-Louise, parfait à l’orange meringué, sirop d’orange safrané.

Le Castel. Hôtel Relais & Chateaux Castel Marie-Louise. 1 avenue Andrieu. 44500 La Baule-Escoublac. Tel. 09 70 80 86 88.