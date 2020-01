L’Agapé, Paris, se décline au féminin…

Marie, Rosanna, Fatima, Sarah, Coralie, Alice, Malery, Maïa…Laurent Lapaire, créateur du restaurant étoilé depuis dix ans Agapé, se félicite d’avoir en cuisine et en salle une importante présence féminine. Si chaque personne qui entre à l’Agapé est avant tout sélectionnée pour ses compétences et son savoir-faire, hommes et femmes confondus, le résultat est que, depuis un an, l’Agapé, coté cuisine et coté salle, s’exprime par l’intermédiaire motivé d’un fort contingent féminin.

Le chef Benoit Dumas explique que l’échange est différent, le dialogue plus riche. L’écoute est importante pour lui. Ainsi Marie, demi cheffe de partie, explique que c’est une autre manière d’appréhender le monde de la cuisine. » Quand on est une fille et que l’on arrive en cuisine, on a l’impression au départ que l’on va devoir redoubler d’effort par rapport à un homme, ne serait-ce que d’un point de vue physique, nous n’avons pas la même force et nous sommes souvent amenées à porter des charges qui peuvent être lourdes, et je suis la première à porter des choses lourdes juste pour me prouver que je peux le faire! On a tendance en tant que femme à se mettre la barre plus haute, peut-être trop! »

« Ce que j’aime à l’Agapé, c’est que je n’ai pas eu l’impression d’avoir été recrutée parce que j’étais une fille, j’ai le sentiment d’avoir été choisi pour mes qualités en tant qu’individu. Laurent Lapaire n’a pas de parti pris et chacun à la même chance et c’est clairement un plus, même si les caractères et le professionnalisme sont le ciment d’une cuisine qui fonctionne. Etre faiseurs, ensemble, unis dans un souci commun de faire du bon sans à aucun moment se soucier de savoir si c’est un homme ou une femme. C’est l’équipe qui compte et le résultat ».

Restaurant Agapé. 51 rue Jouffroy d’Abbans. 75017 Paris. Tel. 01 41 27 20 18