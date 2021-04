La tarte au flan de Benoit Charvet, chef pâtissier du restaurant Paul Bocuse

En avril 2021, avec « Les Ephémères » en click & collect , Benoit Charvet dévoile sa délicieuse tarte au flan.

Les 17 et 18 avril 2021, le Restaurant Paul Bocuse réitère « Les Éphémères » en proposant une tarte au flan en collection limitée de 500 pièces, signée Benoît Charvet. Entremets phare de la pâtisserie française, la tarte au flan de Benoît Charvet invite à retomber en enfance en réveillant en nous des souvenirs gourmands.

Dessert onctueux, qui conjugue la douceur d’un flan crémeux parfumé à la vanille de Madagascar au croquant d’un praliné crunchy aux noix de cajou, pécan, amandes et noisettes du Piemont, cette tarte au flan réchauffera le cœur des becs sucrés. Au palais, on ressent parfaitement les notes vanillées qui apportent de la rondeur en bouche. Fondant et équilibré, ce délicieux entremets repose sur une pâte sucrée croustillante à souhait, et dévoile un généreux crémeux à la noisette qui réveille les sens. Plaisir simple à mi-chemin entre craquant et délicatesse, cette tarte au flan parsemée de fruits secs caramélisées est d’une véritable gourmandise addictive.

Pour Vincent Le Roux, Directeur du Restaurant Paul Bocuse, ces rendez-vous mensuels constituent « une occasion de plus pour célébrer le quotidien avec nos clients. La Maison Paul Bocuse est plus qu’une table c’est avant tout un lieu de souvenirs heureux, de partage et de joie pour beaucoup de familles ».

Crédits photos @AK

Les Ephémères. Edition limitée. 12 euros pièce. Vente en ligne à partir du vendredi 9 avril 2021. Disponible les 17 et 18 avril 2021 en click & collect sur www.les-ephemeres.fr

A retirer à l’Abbaye de Collonges. Quai de la Jonchère. 69660 Collonges-au-Mont-d’Or.