La tarte à la rhubarbe de Philippe Conticini

La Maison Philippe Conticini est ravie de vous dévoiler sa Tarte à la rhubarbe, un entremets fleuri aux saveurs de saison.



Avec l’arrivée du printemps, La Maison Philippe Conticini a imaginé une tarte haute en couleur faisant la part belle à la rhubarbe et au fin gout de bourgeons de cassis, qui reviennent enchanter nos papilles .



Cette tarte charme grâce à sa pâte sucrée croquante et friable, sublimée par une très fine couche de crème d’amandes fondant sous le palais.

Intensément parfumée et travaillée au sucre muscovado, la rhubarbe

entre en scène soigneusement pochée dans un sirop de fruits rouges et de fleurs de bourgeons de cassis, offrant ainsi une belle acidité et un goût frais et inédit en bouche.



Tarte légère et rafraîchissante, on succombe facilement face à ces alliances de saveurs, relevées par des pousses de betteraves fraîches délicatement déposées en finition, rappelant le goût de la rhubarbe à l’état brut avec ses notes légèrement piquantes.

Pâtisserie régressive à souhait, des graines de pavot et de lin décorent élégamment le palet de rhubarbe, et apportent une touche craquante et une tout autre dimension à cette création estivale.