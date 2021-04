La saison des fraises à l’honneur avec Christophe Michalak

Le chef Christophe Michalak met les fraises à l’honneur avec trois nouvelles créations.



Le Chou vanille fraise

Le Chef propose cette fois-ci un amour de petit chou, avec une crème et un craquelin à la vanille de Madagascar. A l’intérieur, se cache une délicieuse compotée de fraises fraîches, par-dessus, un crémeux à la fraise et une fine feuille de chocolat à la french-fraise pour ravir les plus gourmands.

A consommer sans modération !

Tarif : 7€ disponible dans toutes les boutiques dès le 15 avril

Tarte fraise bonbon

La tarte fraise bonbon.

Son dôme rose-bonbon et ses subtils parfums de fraise, d’amande et de vanille de Madagascar nous propose une nouvelle version de la tarte aux

fraises. Tel un souvenir d’enfance, sa guimauve parfumée à la violette et ses fraises fraîches lui confèrent une totale gourmandise régressive !

Tarif : 7,3€ Disponible dans toutes les boutiques dès le 29 avril.

Le cheese-cake / Crédits photos @Delphine Michalak

Le cheese-cake.

Ce mini gâteau, aux maxis goûts de fraise et rhubarbe, donne une autre version du cheesecake pour un plaisir sucré, léger et onctueux. Avec son biscuit son crumble sans farine de blé à l’amande, son cream cheese, ses fraises fraîches françaises et sa quenelle de mousse de lait, le goût réconfortant de la fin du printemps et de l’annonce de l’été se dévoile à chaque bouchée.

Tarif : 7,5€ disponible dans toutes les boutiques dès le 22 avril.

Les boutiques.

Café Michalak & École Masterclass, Paris

60, rue du faubourg poissonnière 75010 Paris – 01 40 79 08 58

Lundi au vendredi 10:00 / 18:00 – Samedi 11:00 / 18:00 (Pendant le couvre-feu)

Le Marais, Paris.

16, rue de la verrerie 75004 Paris – 01 40 27 90 13

Lundi au samedi 11:00 / 18:00 – Dimanche 11:00 / 18:00 (Pendant le couvre-feu)

Saint-Germain-des-Près, Paris

8, rue du vieux colombier 75006 Paris – 01 45 49 44 90

Lundi au samedi 10:00 / 18:00 – Dimanche 10:00 / 18:00 (Pendant le couvre-feu)