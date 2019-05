la plage du martinez, Cannes

C’est l’ouverture de la plage du Martinez. Dans la continuité de la métamorphose de l’hôtel signée par l’architecte Pierre-Yves Rochon, la plage s’est mise au diapason. Les couleurs « signature » que sont le blanc et le bleu, rehaussées de subtiles touches de bois sont propices au bien-être et à l’évasion. Coté balnéaire, sur le sable et le ponton, les transats invitent à la détente à l’ombre des parasols.

La carte du restaurant de la plage est signée par Christian Sinicropi, le chef exécutif de l’hôtel Martinez et de son restaurant la Palme d’Or, 2 étoiles au guide Michelin. La carte joue l’originalité en proposant une subtile combinaison mélangeant les saveurs de la Méditerranée, de l’Asie et des Tropiques. L’équipe de mixologistes propose cocktails classiques et créatifs, accompagnant l’ambiance festive de la plage. En saison, dès le mois de juin, seront proposées journées et soirées thématiques hautes en couleurs.

La Plage du Martinez.

73 bd de la Croisette. 06400 Cannes. Tel. 04 93 90 12 34.