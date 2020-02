A Gastronomica, on n’aborde que très très rarement d’autres sujets que la cuisine et les restaurants des chefs, n’étant pas un site généraliste. Mais là, on a quand même envie de dire des choses sur les actions de certains chefs comme ces opérations montées dans la cité nabatéenne d’Hegra en Arabie Saoudite, qui est, comme chacun sait ou devrait le savoir, un régime monarchique dictatorial. L’excellent site Atabula en parle, se posant la question de la venue de certains chefs sur le site, tout le contraire du site foodandsens, qui lui, dans l’admiration béate qu’il porte aux chefs ne se pose pas de questions, faisant la propagande du régime saoudien.

Hélène Darroze, Adeline Grattard, Guy Martin, Akrame Benallal, Emmanuel Renaut, Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic et bientôt Régis Marcon , ne se posent pas de questions sur un pays qui décapite chaque année plusieurs dizaines de ses concitoyens, comme en avril 2019, 37 décapitations en public dont 33 chiites saoudiens dont le seul crime est d’avoir participé à des manifestations, dont des mineurs comme Mujtaba Al–Sweikat, 17 ans, soumis à la torture, qui se préparait à prendre l’avion pour les Etats-Unis pour continuer ses études…

Oubliez-vous le blogueur Raif Badawi, emprisonné depuis des années à dix ans de prison et 1000 coups de fouets pour avoir créé un forum en ligne, aujourd’hui hospitalisé pour une grève de la faim…

Oubliez-vous Loujain Al-Hathoul et les autres militantes détenues pendant près d’un an, victimes de tortures et d’agressions sexuelles et de procès tronqués, parce qu’elles demandaient le droit de conduire et juste un peu plus de liberté pour les femmes…

Oh les chefs/cheffes, avez-vous déconnecté pour vous pavanez à Hegra, est-ce l’appât du gain ( à partir de 20000 euros la prestation pour un étoilé, jusqu’à 80000 euros pour un trois étoiles, comme le révèle Atabula ), toujours prêts à nous faire des grands discours en France, sur la responsabilité sociétale, le respect des petits producteurs, et bla bla… Potel & Chabot, maître d’oeuvre sur place est à mettre dans le même panier.

Honte à vous!