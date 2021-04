La Crèmerie des Carmélites, Nantes

Six ans déjà que Stéphane Corre et sa Crèmerie des Carmélites, rue de Verdun à Nantes, régalent les amateurs de fromages issus des meilleurs artisans. La boutique a fait peau neuve à l’automne 2020, sols, vitrines, enseigne, pour toujours mettre plus en valeur les produits impeccables de la maison. Pour saliver d’avance, on peut nommer le Vacherin de Tarentaise, fromage savoyard, une pâte molle à croûte lavée, brossée plusieurs fois à l’eau salée pendant l’affinage ou le schlosberger, un fromage suisse du Canton de Berne, un beau produit d’alpage idéal pour faire une fondue.

Désirables fromages. On a le droit de craquer pour une tomme au marc de raisin de Thones en Savoie ou un délicieux crottin fermier au poivre au lait cru de chèvre en direct d’une fromagerie de Normandie. Coté sud-ouest, on se laisse tenter par le ondua vieux du Pays Basque, un mélange brebis et chèvre. Coté altitude, c’est le bleu du Val d’Aillon du massif des Bauges en Haute-Savoie, un fromage au lait cru de vache qui nous fait de l’oeil. Coté local, on prend parti pour la tomme des Allerons bio du Bignon, au sud de Nantes, aussi au lait cru de vache. On peut accompagner tous ces désirables produits avec les beurres crus de vache d’Adélaïde et Pascal Pineau de Thouars dans les Deux-Sèvres.

La Crèmerie des Carmélites. 15, rue de Verdun. 44000 Nantes. Tel. 02 40 47 19 24. www.cremeriedescarmelites.fr

Les Carmelites la Cave. 94, rue du Maréchal Joffre. 44000 Nantes. Tel. 06 36 47 84 53.

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica