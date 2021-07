La collection Par Nature de Pierre Hermé

Pierre Hermé signe une collection inédite, Par Nature, offrant une expérience initiatique, herbacée, florale et fruitée autour de goûts et de sensations nouvelles: Physalis, noix de pécan, Acaï, verveine, figue, roquette, menthe, concombre, bourgeon de cassis, bourgeons et épines de pins, sauge, livèche, coriandre, etc. Imaginée par Pierre Hermé de manière intuitive, presque instinctive, pour offrir une expérience initiatique et herbacée, comme un hommage à cette nature généreuse, parfumée, sensorielle et inspirante. Jeu de courbes, de textures et d’associations, la collection Par Nature célèbre le végétal et les saisons.

Trois exemples.

Macaron Jardin des Prés. Imaginée à partir de la note miellée de la reine des prés, Pierre Hermé a voulu prolonger cette saveur en l’accompagnant d’une touche très subtile de miel du maquis corse. Une association toute en finesse qui laisse la vedette à la subtilité de cette saveur florale originale et délicate. Biscuit macaron, crème à la reine des prés et au miel de maquis corse, 2,50 euros l’unité.

Macaron Jardin d’Eden. Merveilleux jardin que ce macaron qui, au creux de sa coque opaline, renferme une crème aux saveurs de vanilles (Tahiti, Mexique et Madagascar) et de basilic grand vert. Si la plante aromatique s’affirme aux premiers instants, le second souffle se veut vanille, pour ne laisser enfin au palais que la note juste du paradis. Biscuit macaron, crème à la vanille et au basilic. 2,50 euros l’unité.

Macaron Jardin en Bourgogne. Au coeur des jardins de Bourgogne, à l’ombre d’un cassissier, la baie de cassis charnue et juteuse s’immisce dans un macaron aux saveurs intenses. Le confit de cassis concentre les parfums et la légère amertume de la petite baie, la ganache assaisonnée au poivre de cassis en souligne et révèle les arômes. Pierre Hermé y exprime la quintessence du goût de ce super fruit dans une envolée de saveurs. Biscuit macaron, ganache au cassis et poivre de cassis, confit de cassis. 2,50 euros l’unité.