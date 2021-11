La bûche « Dédicace » de l’Hôtel Le Négresco, Nice

Retour aux vraies valeurs et à Dame Nature: ces sont ces désirs que le duo de chefs Virginie Basselot (MOF) cheffe Exécutif et Fabrice Didier, le chef Pâtissier, ont souhaité valoriser avec la bûche 2021.

Coté création, on retrouve le nouvel esprit du restaurant gastronomique étoilé le Chantecler, avec la mise en avant des produits locaux et biologiques, tels que la fleur d’oranger de Golfe Juan et l’huile d’olive de Champsoleil. Elle a été réalisée toute en légereté: croustillant de riz noir soufflé et chocolat, mousse à la fleur d’oranger, mousse à la fleur d’oranger, mousse à l’huile d’olive, plaquette et glaçage de chocolat noir, fines feuilles de chocolat noir.

Elle est en édition numérotée et limitée. En vente du 18 au 31 décembre. Commande 72 heures à l’avance. Tarif 79 euros pour 6 parts. Reservation: restauration@lenegresco.com