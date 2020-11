La boucherie de la Madeleine, Angers

Quel meilleur remède, par ces temps moroses, que se dire que même en petit comité on ne s’empêchera pas d’honorer les fêtes avec de la viande au top de la qualité, que l’on fasse ripaille avec du gibier, perdrix, sanglier de chasse, faisan, biche ou que l’on trinque au dessus d’une savoureuse volaille, de Bresse ou des Landes, chapon, dinde, poularde, oie d’Anjou, stars d’un soir ou d’un midi, comme autant de gourmands moments partagés. Même à deux, on se régalera d’une divine côte de boeuf, à choisir dans l’impeccable sélection de Yannis Lusson, Black Angus, Wagyu, Galice et élevages locaux. On peut aussi se délecter sans façon du charnu et tendre porc de Bigorre, élevé en pleine nature.

Yannis Lusson

La Gouline

Dans les propositions de Yannis Lusson, le rôti de magret de canard et la Gouline, la nouvelle spécialité angevine, une appétissante tourte concoctée avec des produits de l’Anjou, tomme d’Anjou, crème, rillauds, échalote, champignons de Paris de Saumur et Coteaux du Layon, couronnée pour la maison d’une médaille de bronze en 2019 au Concours de la Gouline. Cerise sur le gâteau, la boutique a fait peau neuve, offrant un décor contemporain et chaleureux. Evidemment pensez à passer commande…

Cuisson du rôti de magret aux figues et au foie gras. A la cocotte, faire revenir le rôti sur les deux faces, saler, poivrer, ajouter des échalotes finement hachées et les 3/4 d’une bouteille de Coteaux du Layon. Porter à ébullition. Cuire 15 à 20 minutes sur chaque face. Retirer le rôti de la cocotte et réduire le jus.

Virginie et Yannis Lusson. Boucherie de la Madeleine. 49000 Angers. Tel. 02 41 66 55 49. boucheriedelamadeleine@orange.fr

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica