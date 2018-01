Juan Arbelaez, restaurant le Limon, Paris

C’est au Limon, à l’hôtel Marignan, à Paris, que l’on a pu dégusté la cuisine de Juan Arbelaez, chef exécutif du lieu, concoctée avec brio par Alexandre Simon qui gère la cuisine du restaurant. En attendant l’article, assiettes voltigeuses et voyageuses assurent un plaisir non feint. Comme ce superbe tartare de maigre, poire et yuzu, amenant une fraicheur intense ou ce poulpe, courgette et citron vert, qui se love illico dans les papilles, le citron envoyant son peps, le tout dans une énergie bienfaisante.

Alexandre Simon et Juan Arbelaez

Tartare de maigre, poire, yuzu

Poulpe, courgette et citron

Restaurant Limon. Hôtel Marignan. 14, rue de Marignan. 75008 Paris. Tel. 01 40 76 34 56.

Photos et texte, Luc Sellier/Gastronomica.