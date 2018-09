Jean-Edern Hurstel ouvre Edern à Paris

Jean-Edern Hurstel, ex-chef du palace parisien Peninsula Paris, passé chez Ramsay à l’Aubergine à Londres, Ducasse à Monaco, au Lucas-Carton avec Alain Senderens, à l’Arpège avec Alain Passard, réalise son rêve: avoir son propre restaurant. C’est désormais chose faite et c’est demain mercredi 5 septembre qu’ouvre Edern.

C’est dans l’ancien Citrus de Gilles Epié, sur deux niveaux soit 360 m2, qu’Edern s’installe. Au rez-de-chaussée, le restaurant de 60 places et le bar à cocktails, au sous-sol, un espace lounge dédié à la convivialité et à la fête. Jean-Eden Hurstel souhaite « un vrai restaurant gastronomique sans les codes de la haute-gastronomie ». Le convive sortira les crocs sur des tomates travaillées en pissaladière ou des ailerons de volaille des Landes marinés au soja et gingembre. Les amoureux de la cuisine de la péninsule italienne prendront du plaisir sur, par exemple, des linguines au homard bleu meunière sur une émulsion de crustacés. Pour les becs sucrés, le chef pâtissier Yann Le Douaron enverra sans coup férir son soufflé signature en version chocolat noir et coeur coulant, au gré des saisons.

Edern.

6 rue Arsène Houssaye. 75008 Paris. Tel. 01 45 63 88 01.

www.edern-restaurant.com