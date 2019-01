Ikos Aria, une certaine idée du paradis…

Ikos Aria, ouverture en mai 2019, sur l’île de Kos en Grèce.

Stop à la grisaille de l’hiver! On peut penser que dans quelques mois on pourra prendre du temps pour soi à Ikos Aria. Le lieu est situé sur la côte sud-ouest de Kos, l’un des plus beaux sites de l’île: un emplacement idyllique en bord de mer, qui s’étend sur 20 hectares et offre une vue imprenable sur la mer Egée. Les hôtes trouveront une ancienne basilique située en plein milieu de la plage.

Les hôtes peuvent choisir parmi 373 chambres luxueusement aménagés, dont la plupart sont de spacieuses suites de style bungalow, toutes situés dans des jardins joliment arborés. L’hôtel proposera des menus à la carte signés par des chefs étoilés Michelin et 300 références de vins choisies par le sommelier pour les accompagner. Piscines privées de 40 mètres carrés, service de restauration à la plage, clubs enfants gratuits font aussi partie des prestations d’Ikos Aria. Une offre « Dine Out » innovante permet de sortir dans les restaurants locaux de l’île de Kos et y dîner gratuitement dans le cadre du séjour tout inclus. Une plage de sable de 850 mètres avec de confortables chaises longues est réservée exclusivement aux hôtes de l’hôtel, avec un service de restauration.

Ikos Aria (www.ikos-aria.com , +30 23 73 09 53 00) vous pouvez réserver dès maintenant pour des séjours à partir du 15 mai 2019. L’hôtel offre 20% de réduction pour les séjours du 15 au 27 octobre 2019 réservés avant le 28 février 2019, avec des tarifs à partir de 164 euros par nuit pour 2 personnes partageant une chambre.