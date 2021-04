Hendrick’s Gin, cocktails toutes saisons, donc aussi pour la saison particulière du confinement. Puisque l’on reste chez soi, les « petits plaisirs » sont les bienvenus. Ces propos n’engagent que moi, évidemment, mais nombreux sont ceux à le penser. Plaisir solitaire ou en petit comité, et à partager avec ses amis dès la remise en liberté. Alors que propose Hendrick’s Gin, seul gin infusé à la rose et au concombre? Eh bien une étonnante et rafraîchissante collection de recettes de cocktails, imaginés pour presque toutes les occasions, aux saveurs uniques et équilibrées pour satisfaire tous les palais.

Élaboré de manière artisanale dans le petit village de Girvan en Écosse par la maître distillateur Lesley Gracie, Hendrick’s est le seul gin infusé à la rose et au concombre. Hendrick’s est d’abord le fruit unique du mariage de deux alambics très rares et anciens : le Carter Headet et le Bennett. L’alliance de onze plantes botaniques sélectionnées avec soin à travers le monde (coriandre, baies de genièvre, angélique, cumin, écorces de citron…) est distillée dans chacun de ces alambics. La combinaison harmonieuse de ces deux distillats donne naissance à un gin particulièrement doux et floral.

Mais c’est par l’ajout d’un délicieux duo d’infusion qu’Hendrick’s tire tout son caractère insolite : les pétales de rose et le concombre, offrant ainsi un profil exceptionnellement frais et doux, ainsi qu’un subtil équilibre des saveurs.

Hendrick’s cucumber lemonade.

Ingrédients

5 cl d’Hendrick’s Original

5 cl de jus de citron

2 cl de sirop de sucre

Eau gazeuse

1 rondelle de citron

Recette.

Verser tous les ingrédients dans un verre highball rempli de glaçons Remuer légèrement. Garnir de 3 fines rondelles de concombre et d’une rondelle de citron. Déguster.

Garibaldi Sbagliaro

Garibaldi Sbagliaro.

Ingrédients.

2,5 cl d’Hendrick’s Original

2,5 cl de Campari

5 cl de jus d’orange frais

Champagne

Un quartier d’orange

Recette.

Verser tous les ingrédients dans un verre highball rempli de glaçons. Remuer légèrement. Garnir d’un quartier d’orange. Déguster.

Hendrick’s gin mule





Hendrick’s gin mule.

Ingrédients.

5 cl d’Hendrick’s Original

2 cl de jus de citron vert

Ginger Beer

1 quartier de citron vert

3 rondelles de concombre finement coupées

Recette.

Verser tous les ingrédients dans un verre highball rempli de glaçons.

Remuer légèrement. Garnir avec 3 fines rondelles de concombre et un quartier de citron vert. Déguster.

Et aussi le Hendrick’s French 75, le Hendrick’s Lesley Gracie…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.