Hélène Darroze, et de trois…

C’est le grand chelem pour la cheffe Hélène Darroze en ce début d’année 2021. Après la deuxième étoile obtenue au guide Michelin France pour son restaurant « Marsan » à Paris, c’est la consécration de la 3e étoile décernée par le guide Michelin UK pour son restaurant londonien « Hélène Darroze at The Connaught« , établi au sein de l’hôtel Connaught.

En 2008, le légendaire Connaught Hôtel, dans le prestigieux quartier de Mayfair, recherche un chef français pour diriger ses fourneaux et renouer avec la tradition d’une cuisine française, et se tourne alors vers Hélène Darroze qui relève le défi et prend la responsabilité des cuisines du mythique hôtel. Le restaurant est couronné d’une étoile au guide Michelin dès 2009 puis d’une deuxième en 2011.

Fidèle à sa philosophie, Hélène Darroze réalise au sein d' »Hélène Darroze at The Connaught » une cuisine qui fait la part belle aux produits, qu’ils soient sourcés dans ses Landes natales et au Pays Basque, régions où elle a grandi, ou dans les îles Britanniques. Cette cuisine d’auteur, inspirée de ses racines, de ses voyages et de ses rencontres et de sa relation forte avec le Royaume-Uni, est remarquablement exécutée par Marco Zampese assisté d’une équipe de 15 personnes et mise en scène par Mirko Benzo et ses collaborateurs dans la superbe salle de restaurant aux boiseries classées du Connaught, récemment rénovée par l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch.

L’autre troisième étoile du guide Michelin UK est décernée à la cheffe Clare Smyth.