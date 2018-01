Les Halles du Lycée et de la Visitation, Angers.

Nathalie et Olivier Colineau nous font voir l’hiver en couleur(s). Figues, mangues, bananes, ananas, noix de coco, litchis, et autres fruits gorgés de soleil, autant de remèdes (naturels) anti-morosité… On peut aussi se délecter de jus frais, fruits et légumes, élaborés par pression à froid. Légumes de saison, épicerie fine et crèmerie (aux Halles place du Lycée) sont également de la partie.

Halles du Lycée. 2 place du Lycée. 49100 Angers. Tel. 02 41 87 61 13

Halles de la Visitation. 10 rue Talot / Place de la Visitation. 49100 Angers. Tel. 02 41 72 96 15









Photos Luc Sellier / Gastronomica