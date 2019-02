Ground Control des Champs à Paris ou terrasse à l’horizon

Cette année, l’équipe de la Lune Rousse frappe fort avec Ground Control des Champs. Un patio caché au fond de la galerie du 26, avenue des Champs-Elysées, à l’abri des voitures et du tumulte, mais accessible à tous pour une saison seulement, car en septembre, ces artisans de l’éphémère iront poser leurs tables d’hôtes dans une autre adresse, encore inconnue.

Pour l’heure, Ground Control des Champs offre la particularité de proposer 4 lieux de vie, un bar à bulles au coeur de la Galerie d’art, un restaurant dont la carte est élaborée par Stéphane Jégo, chef de l’Ami Jean, un coffee shop avec une offre sur le pouce et une grande terrasse pour profiter, au calme, de la douceur des beaux jours à venir.

Tous les jours, du lundi au samedi, à l’heure de l’apéro, Ground Control des Champs regorge de délices pour pimenter la sortie du bureau! Fini le temps des cacahuètes ramollis, les planches et grignotis reprennent des couleurs: tartinables et olives de chez Kalios, charcuterie d’Eric Ospital et de la Maison Aitana, gressins de Davide Dalmasso, cornichons français de la Maison Marc, et bien d’autres délices, au gré des approvisionnements. Tous les jeudis, le lieu lance une programmation de DJ sets et concerts live (programmation disponible sur facebook).

Ground Control des Champs.

26, avenue des Champs-Elysées. 75008 Paris ou 17, rue de Ponthieu. 75008 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 23h30. www.groundcontroldeschamps.com