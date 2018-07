Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, « Meilleur Resort en France ».

Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, A Four Seasons Hôtel, vient d’être élu « Meilleur Resort en France » par le magazine américain Travel and Leisure. On avait visité le lieu en juin 2018, cadre superbe, vue à tomber sur la Méditerranée, prestations aux petits oignons, ajouter la cuisine de précision, érudite et inventive, du Chef étoilé Yoric Tièche, et vous aurez peut-être une certaine idée du paradis…sur terre. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, en remarquable témoin intemporel et chic de la Riviera, mérite bien ce titre.

Le Grand Hôtel du Cap Ferrat, A Four Season Hôtel.

71, boulevard du Général de Gaulle. 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Tel 04 93 76 50 50