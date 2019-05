La Giffard West Cup 2019 s’est déroulée les lundi 27 mai et mardi 28 mai au Château d’Angers. Créée en 1997, la Giffard West Cup, dont la première édition a eu lieu dans l’ouest de la France, est rapidement devenue internationale. L’édition 2019 a rassemblé, pour ce concours de cocktails, des barmen professionnels de 17 pays comme l’Espagne, le Vietnam, les Etats-Unis ou encore la Pologne…Chaque pays organise des sélections pour désigner le candidat qui le représentera à la finale internationale comme, pour la France, Chirine Cabaret, du bar « Kouto » à Paris. Le thème de cette 21e édition se tenait en 3 mots: Less is More. Les candidats devaient exprimer leur talent avec une création minimaliste qui comprenait seulement deux ingrédients principaux dont une liqueur Giffard.

Cocktail « Slow Burn » d’Olivia Povarchook, Vancouver, Canada. Olivia Povarchook est aussi sur la photo de présentation de l’article

Le Slow Burn d’Olivia Povarchook: 20 ml Menthe-Pastille Giffard 45 ml tequila Reposado 30 ml Giffard honey syrup 45 ml lemon juice 2 dashes firewater bitters 1 pincée de sel

Shirmy Chan, Kuala Lumpur, Malaisie

Cocktail de Shirmy Chan

Les Bartenders

Le jury, de gauche à droite, Jen Riley, general manager, The Red House, France. David Hans, vainqueur du concours en 2017, Malaisie. Yana Volfson, beverage director, Cosme and Atla, USA. Simon Difford, Difford’s guide CEO, Royaume Uni. Edith Giffard et Bruno Giffard.





L’intérieur du château d’ Angers

Texte et photos Luc Sellier