De gauche à droite, Edith Giffard, de la maison éponyme, Lionel Gélineau, longtemps chef propriétaire de la Villa Toussaint à Angers, aujourd’hui patron du traiteur Bon Bétend, Samuel Albert, vainqueur Top Chef 2019, Les Petits Prés à Angers, Cléa Malbezin, Les Demoiselles d’Anjou, créatrice d’ assiettes et de vaisselle sur mesure, Pascal Favre d’Anne, chef étoilé à Angers, David Guitton, chef étoilé de la Table de la Bergerie, dans la campagne angevine, Corinne Lava, directrice du Carré Cointreau, à Angers.

Sous la houlette de Jean-Michel Monnier, enseignant à l’Esthua d’Angers, les étudiants de la licence professionnelle Métiers des Arts Culinaires et Arts de la Table de l’Eshtua Université d’Angers, ont travaillé sur la création de plats en accord avec le Guignolet d’Anjou, remis en vedette par la Maison Giffard, maison fondée en 1885 par Emile Giffard, pharmacien angevin devenu liquoriste avec la création de la Menthe-Pastille. Pour l’histoire, le Guignolet, au 18e et 19e siècle était produit par nombre de petits producteurs dans la région » nous apprend Edith Giffard. « Il était aussi produit par les frères Cointreau, confiseurs angevins devenus liquoristes en 1849″. Si Giffard s’invite chez Cointreau, c’est pour rappeler un passé commun et aussi signifier la bonne entente entre ces deux grandes maisons angevines qui exportent l’une et l’autre dans le monde entier. L’amitié entre Edith Giffard et Corinne Lava n’y est pas non plus étrangère.

Trois recettes ont été sélectionnées, préparées et servies par les étudiants au Carré Cointreau, sous le regard attentif des 4 chefs qui ont donné leurs remarques et impressions aux étudiants après dégustation.

