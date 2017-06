Restaurant étoilé Auga, Gijon



Gonzalo Pañeda

C’est à Gijon, dans les Asturies, que Gonzalo Paneda régale ses convives d’une cuisine aboutie et sacrément persuasive.

Posé sur le port de plaisance, Auga, le restaurant du chef, semble attendre de larguer les amarres.

Dans l’assiette, on est déjà parti pour une superbe croisière aux accents suaves et explorateurs.

Comme cette sublime et aérienne entrée, soupe de tomate et écume de morue, en état de grâce.

De superbes tripes, dans un effet de surprise délicieusement évident, mettent d’office les abats sur le haut du podium.

Le chef continue sa gourmande litanie en offrant en pâture aux convives ravis un turbot de ligne boosté en douceur

par une émulsion de pili-pili et des cébettes, chair préservée, cuisson au cordeau.

Le dessert ne fait pas redescendre, bien au contraire. Soupe de fromage de chèvre avec noisette et glace au miel,

biscuit noisette et huile d’olive, dans un jeu de textures amplifié et délicat, pousse à la contemplation.

Auga

Calle de Claudio Alvargonzales s/n, 33201 Gijon, Asturias, Espagne.

www.restauranteauga.com