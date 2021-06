Au Carahutta, entre Angers et Saumur, Clément Lainel met dans le mille avec un formidable et généreux dos de silure, à la cuisson parfaite. En accorte escorte, une tonique ravigote au chorizo ibérique qui revigore et une cajoleuse purée de patate douce, fenouil confit en notes pêchues. Cerise sur le gâteau, on le déguste sur une grande terrasse en bord de Loire.

Le duo du Carahutta: Clément Lainel et Justine Nadeaud