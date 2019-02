La dinette solaire made in France Sunlab

Voila un jeu intelligent et pédagogique culinaire, pour découvrir l’énergie solaire et le développement durable en s’amusant, destiné aux enfants de plus de 6 ans ou comment faire prendre conscience des enjeux d’aujourd’hui et de demain de façon ludique.

Les petits gourmands peuvent inventer des recettes rapides et créatives: brochettes de fruits, fondue au chocolat (10 mn), tartines de légumes…

La cuisson douce, sécurisée et naturelle, atteint entre 40 et 80 degrés grâce au soleil. Comment l’utiliser? Ouvrir le tiroir de cuisson, déposer le plat et refermer. Orienter face au soleil grâce au trait viseur. Positionner le panneau miroir à l’aide des baguettes en bois pour renvoyer les rayons du soleil dans la fenêtre transparente et ça chauffe!

La dinette solaire SUNLAB, ludique, légère (350g) et écologique s’emporte partout pour créer et réchauffer un grand nombre de plats.

Prix 25 euros. www.playtopla.com