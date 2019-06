Créatures de Julien Sebbag sur la terrasse des Galeries Lafayette, Paris

Porté par Moma Group, le chef Julien Sebbag s’installe sur la terrasse des Galeries Lafayette Paris Haussmann et présente le le restaurant Créatures, un lieu de vie éphémère, estival et 100% végétarien. Potagers urbains, bar mixologie axé sur les récoltes des potagers, programmation festive soigneusement orchestrée, esplanade revisitée en un écosystème chaleureux et atypique, à ciel ouvert, avec Paris en cinémascope, voila un lieu qui va faire le bonheur des parisiens et pas que…

« Au-delà du coté éthique qui est évident pour plusieurs raisons, j’ai vraiment eu envie de montrer, comme j’essaie de le faire depuis que je cuisine, que le végétal est sexy, gourmand et passionnant. Il est trop souvent sous-estimé. Les fruits et les légumes sont pour la plupart du temps synonymes choix « sain et responsable », mais rarement de kiff ultime. Je veux changer ça. Je veux qu’on rêve d’une aubergine brûlée comme certains rêvent d’un gros cheeseburger ou d’un plateau de sushis. Voila pourquoi j’ai choisi de faire de Créatures un concept 100% végétarien « , annonce Julien Sebbag.

A la carte, petits déjeuners végétariens et vegan, belles salades colorées (concombre, groseilles noires et basilic ou encore fenouil, colorabi, ricotta, avocat et poire d’été), pêches rôties à la féta, fraises à la mozzarella di buffala fumée, chou-fleur rôtis, humus à foison, généreuses focaccia de courgettes ou encore sublimes galettes d’aubergines. Une multitude de goûts, de couleurs, de vitamines et de gourmandises qui sauront séduire tous les palais, y compris les plus réticents aux fruits et légumes.

Créatures / Terrasse des Galeries Lafayette Paris Haussmann, 25 rue de la Chaussée d’Antin, Paris 9e.

Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 1h du matin. Petit déjeuner, déjeuner, bar à cocktails, dîner. Entrée libre, sans réservation. Capacité restaurant 140 places, capacité terrasse 350 personnes.