Le Como Metropolitan Miami Beach avec Michaël Schwartz

Le Como Metropolitan Miami Beach avec le nouveau restaurant Traymore en collaboration avec le chef Michaël Schwartz.

Kimchi avocado toast

Le menu de Michaël Schwartz met donc à l’honneur des ingrédients locaux, de saison et en adéquation avec les restaurants COMO du monde entier, qui utilisent également les circuits courts. Il ajoute à chaque plat des touches asiatiques sophistiquées qui reflètent le groupe COMO et ces racines singapouriennes, thaïlandaises et indonésiennes. En 2010, Michaël Schwartz a remporté le prix James Beard de meilleur chef du Sud, renforçant sa réputation à Miami. Le restaurant sera équipé d’un « Raw bar » et d’une « Market table ».

Carpaccio de boeuf, kohlrabi, saumon sauvage au wok, graines de citrouille grillées, vinaigrette au soja et citron vert constituent l’un des nouveaux plats de la carte. Le gâteau au sésame noir avec de la crème de coco, de la papaye marinée et des graines de sésame grillées n’est qu’un exemple parmi les nouveaux desserts du menu.

Plus de renseignements sur www.comohotels.com/en/metropolitanmiamibeach