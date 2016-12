Recette de cœurs de canard au vinaigre de betteraves et caviar d’aubergine par James Fermigier, l’Auberge du Val de Loire

Ingrédients pour 4 personnes:

1 Betterave

50 g Vinaigre balsamique blanc

500g de Cœurs de canard

Sel/poivre du moulin

3 Aubergines

Huile d’olives

Piment Espelette

50g de fond de veau

Passer les betteraves à la centrifugeuse pour récupérer environ 50g de jus ajouter le vinaigre balsamique blanc.

Préparer les cœurs de canard en retirant la plus grosse partie de la veine principale, puis les faire dorer à l’huile à feu vif 2 minutes sur chaque face. Retirer l’excès de graisse et déglacer avec le vinaigre de betterave.

Laisser réduire quelques secondes et mouiller avec le fond de veau. Saler et poivrer au moulin.

Caviar d’Aubergines :

Laver et couper les en 2. Inciser en quadrillage les deux faces, huiler et saler, puis envelopper les de papier aluminium. Enfourner une vingtaine de minutes à 180°.

Déballer et gratter la pulpe d’aubergine avec une fourchette. Mixer au Blender avec de l’huile d’olive et du piment d’Espelette. Corriger l’assaisonnement.

Par l’Auberge du Val de Loire

220, levée de la Divatte

44450 La Chapelle Basse Mer

Tel : 02 40 06 34 60

Retrouver le restaurant ICI