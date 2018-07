Cocktails au Clos Belle Juliette à Paris

L’Hôtel & Spa la Belle Juliette, dans le 6e arrondissement de Paris, abrite un jardin confidentiel et un bar d’été prolongé par l’une des plus charmantes terrasses parisiennes. Depuis 3 ans, Victor Delpierre imagine la carte des cocktails du Clos Belle Juliette, le bar snacking chic de l’Hôtel & Spa la Belle Juliette. Barrista de renom, il a aussi été élu « best mojito Paris 2011 ». Pour réaliser ses nouvelles créations qui s’inspirent de cette célèbre boisson, Victor Delpierre a utilisé 2 rhums différents, les Baristéa, une gamme de rhums arrangés à base de thés et tisanes (médaille d’argent et prix de l’innovation Top Rhum 2017) pour le T.Mojito et les rhums Combier pour les 3 autres comme le Mojito Italiano, entre la fraîcheur de la menthe et l’intensité du Négroni. Pour le T.Mojito, pourquoi pas Désirs Noirs (thés noirs et vanille) ou Péchés du Verger (thé aux fruits et hibiscus). Pour l’assiette, c’est la cheffe de ‘L’Auberge’ à Paris, Flora Mikula, qui régale les papilles, entre focaccias, pastas et risottos de saison. Il n’est pas interdit de craquer pour un tiramisu.

Hôtel & Spa La Belle Juliette.

92, rue du Cherche-Midi. 75006 Paris. Tel 01 42 22 97 40.