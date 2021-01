Chez Artisan de la Truffe Paris, kit gourmand pour oublier le couvre-feu…

Pas question de se laisser aller à la morosité avec le kit salutaire à emporter ou à se faire livrer chez Artisan de la Truffe Paris. Idéal pour affronter gaillardement l’hiver ou, pourquoi pas, fêter en coups de fourchette cajoleurs la prochaine Saint-Valentin, ce kit pour 2 personnes comprend un Mont d’or de 480 grammes garni de sauce aux champignons et à la truffe, accompagné d’un assortiment de charcuteries truffées: mortadelle, jambon et saucisson, et de pommes de terre grenaille à rôtir et de jeunes pousses de salade parfumées. Le prix pour deux personnes, 38 euros.

Les 3 boutiques parisiennes. BHV-Marais. 52 rue de Rivoli. 75004 Paris. Tel. 09 67 83 98 93. Marais. 19 rue Rambuteau. 75004 Paris. Tel. 09 74 19 76 09. Montmartre. 19 rue des Martyrs. 75009 Paris. Tel. 01 42 08 20 55.

www.artisandelatruffeparis.com