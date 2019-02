Le chef Guy Martin hisse sa cuisine au sommet de l’Institut du Monde Arabe à Paris

Proposer une vraie gastronomie, cuisinée à partir de produits d’exception au sommet d’une prestigieuse institution culturelle…c’est le rêve et le challenge que s’offre le chef étoilé du Grand Véfour en ce début d’année 2019. Parti d’une page blanche, le chef et sa brigade ont à coeur de redonner ses lettres de noblesse à la table gastronomique de cette institution culturelle parisienne, le Ziryab. Une carte cuisinée entièrement maison et déjà quelques bests comme le caviar d’aubergine, la souris d’agneau aux pruneaux et le riz au lait à la cardamome, avec quelques grands classiques comme le couscous en cinq services. La tradition a du bon et elle prend ici de la hauteur pour faire de cette salle à manger et du plus beau balcon sur la Seine, une nouvelle référence en matière de voyage culinaire.

Institut du Monde Arabe.

1, rue des Fossés-Saint-Bernard. Place Mohammed V. 75005 Paris.