Avec Aléna, adoptez un chêne truffier et devenez trufficulteur

Aléna, le véritable goût de la truffe du Périgord en partage.

Truffe extra France, premier producteur et sélectionneur de truffes en Aquitaine, est à l’origine de cette initiative, à travers sa marque Aléna, dédiée à la truffe d’exception.

Sa volonté ? « Faire bouger les lignes de ce secteur pour le moins obscur. Des prix très élevés et une qualité du produit laissant souvent à désirer, quand il ne s’agit pas de brisures de basse qualité présentées comme de véritable incorporation de truffes », explique Guillaume Gé, fondateur de l’entreprise. Il n’en faut pas plus pour créer un déclic auprès de ce passionné de l’or noir, qui lance son projet baptisé « Adoptez un chêne truffier et devenez trufficulteur ».

« En ouvrant notre jeune truffière à des marraines et parrains, nous avons à coeur de faire vivre la véritable expérience de la truffe et redonner à ce diamant noir toute sa pureté et sa puissance », déclare-t-il.

Devenez trufficulteurs et trufficultrices pendant 15 ans

Le principe de l’adoption d’un chêne pourrait se résumer comme suit : sélectionner un chêne truffier dans une jeune truffière de 9000 arbres plantés sur 30 hectares à Gout-Rossignol en Dordogne et devenir ainsi son heureux parrain pendant 15 ans. Il faut également préciser que les truffières de Truffe Extra France sont exceptionnelles. Elles recréent le biotope naturel parfait du 19ème siècle, les truffes sont récoltées à pleine maturité, lavées, brossées et canifées à la main, puis triées trois fois avant d’être expédiées.

La démarche pour adopter un chêne truffier

Signer le contrat de parrainage ; Régler son adhésion au « club aléna » ; Sélectionner l’arbre sur plan ou en venant à la truffière ; L’arbre est décoré d’une plaque d’identification au nom de l’adoptant.

Infos produits

Tarif d’adoption d’un chêne truffier : 750 € TTC ;

Paiement unique comprenant l’adoption d’un chêne truffier pour 15 ans.

la réception de sa récolte annuelle en totalité dès l’entrée en production de l’arbre et pour patienter 5X50 g de truffes noires du Périgord, 5×15 g de Suprême de truffe noire Aléna, 5X30 g de Suprême de truffe d’été Aléna et l’adhésion au club Aléna.

Site web : https://truffe-alena.com/adoptez-un-chene-truffier/