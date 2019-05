Au Negresco, à Nice, la nouvelle brasserie La Rotonde se réinvente.

Virginie Basselot, la cheffe 2** du Negresco / crédits photo Claes Bech-Poulsen

Après l’aile Rivoli de l’hôtel, c’est la seconde collaboration entre le Negresco et les studios MHNA. MHNA a conservé l’idée originale et décoratrice du carrousel réalisé par Madame Augier en 1984 tout en apportant une touche de modernité. Les chevaux toujours présents, revêtus de blanc, ornent admirablement les murs de la brasserie tapissés de feuilles d’or. En levant la tête, en rondo, un ciel italien (via une vidéo) s’offre à nos yeux, passant en 12 heures du ciel bleu azur à la nuit étoilée. Matières nobles, feuille d’or, espace repensé pour le régal des yeux tout en facilitant le confort et le service des clients, voici donc tous les ingrédients réunis pour donner une seconde vie à la brasserie La Rotonde.

L’assiette est à la hauteur du lieu. C’est Virginie Basselot, cheffe deux étoiles, distinguée du titre de MOF (Meilleur Ouvrier de France) obtenue en 2015 ( deuxième femme à obtenir ce titre, la première étant Andrée Rosier, cheffe au Pays Basque), qui concocte la carte et emmène le convive dans un voyage gourmand. Avec la labellisation « Cuisine Nissarde », celle-ci est composée de plats niçois, de produits locaux de la méditerranée et de l’arrière-pays, tout en rendant hommage aux diverses régions françaises via le semainier, perpétuant ainsi l’esprit initial porté par Madame Augier, à savoir une brasserie à la française.

Réservations/ rotonde@lenegresco.com